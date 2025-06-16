Рядом с иранским Натанзом, где располагается ядерный объект, сработали ПВО

Mehr: ПВО сработали рядом с Натанзом в Иране, где расположен ядерный объект

Рядом с иранским городом Натанз, где расположен ядерный объект, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, в районе Натанза были сбиты несколько целей.

«Средства противовоздушной обороны рядом с Натанзом сегодня рано утром успешно уничтожили несколько вражеских целей», — говорится в сообщении.

До этого представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Дани Данон сообщил, что власти еврейского государства на данный момент не знают, сколько времени займет операция против Ирана.

Он отметил, что израильское население подготовлено к ответным атакам Ирана. По его словам, минувшей ночью армия обороны Израиля перехватила более сотни беспилотников, запущенных по территории Израиля вооруженными силами исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции под названием «Нация как лев». Основной целью этой операции является удар по ядерным и ракетным программам Ирана. Армия Израиля атаковала ряд городов Исламской Республики, включая Тегеран и Натанз.

Ранее в Тегеране заявляли о готовности к войне и пригрозили ответом.