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В США указали на недооценку Израилем способности Ирана к перегруппировке

CNN: Израиль недооценил Иран, ракеты которого преодолели все уровни систем ПВО
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Gideon Markowicz/Reuters

Израиль недооценил Иран, который сумел перегруппироваться и осуществить контратаку. Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика Триту Парси.

«Они (военные Израиля. — прим. ред.) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооруженных сил», — сказала она.

По ее словам, сегодня «иранские ракеты успешно преодолевают все уровни систем ПВО Израиля».

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что во время новой волны ракетных ударов по Израилю израильские военные с помощью «новых методов» заставили системы противовоздушной обороны (ПВО) еврейского государства атаковать друг друга.

В ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль. Израильские средства ПВО работали над уничтожением целей, однако все ракеты сбить не удалось. Так, на электростанции в израильском городе Хайфа произошел пожар после взрыва. Предположительно, туда прилетела иранская ракета. Другая ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Стороны продолжают атаковать друг друга.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спрятался в израильском бункере из-за атаки Ирана.

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