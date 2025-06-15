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Иран применил мощные ракеты в последней атаке на Израиль

Fars: иранские ракеты оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности»
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Vahid Salemi/AP

Во время последнего удара по Израилю Иран использовал ракеты с боеголовками «большой разрушительной силы». Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным журналистов, некоторые ракеты были оснащены осколочно-фугасными боеголовками.

Также стало известно, что в атаке участвовала баллистическая ракета «Хадж Касем» класса «земля-земля», которую разработали в Корпусе стражей исламской революции. Это тактическое оружие работает на твердом топливе и способно поражать цели на расстоянии свыше 1,4 тысячи километров. Ракету назвали в честь генерала Касема Сулеймани, командира спецподразделения «Аль-Кудс».

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

Ранее после иранских ударов в Израиле загорелся исследовательский центр.

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