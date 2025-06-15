Иран применил ракету «Хайбар», в израильском Бат-Яме разрушен район

Корпус сил исламской революции (КСИР) в ходе атаки на Израиль использовал ракету «Хайбар», которая является собственной разработкой страны, в результате удара был уничтожен целый район города Бат-Яма в Тель-Авивском округе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Более 100 человек пострадали в результате иранской ракетной атаки на Израиль. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Уничтожен целый район города», — говорится в публикации.

По данным SHOT, «Хайбар» — это баллистическая ракета, которая способна преодолевать до двух тысяч километров, неся полторы тонны взрывчатки. При этом она может запускаться с различных видов платформ, включая подводные лодки.

Как сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), не менее 125 человек получили ранения различной степени тяжести в результате последней атаки Ирана на Израиль. Кроме того, по информации источника, 35 человек числятся пропавшими без вести, еще трое не выжили в результате полученных ран.

Также сообщалось, что в районе Рохвот к югу от Тель-Авива в результате атаки Ирана по Израилю был полностью уничтожен дом, на месте атаки произошел пожар. Местные жители рассказали, что в эту ночь атака была особенно мощной. Некоторые не получили уведомления о надвигающейся угрозе и не успели укрыться в убежищах.

Ранее в Катаре сообщили о запуске ракет по Израилю с территории Йемена.