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Российские военные ударили по складам боеприпасов и производственным объектам ВСУ

МО: ВС РФ ударили по производственным объектам украинской армии
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по складам боеприпасов, цехам по производству и местам хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, удары по объектам наносили силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерией, а также дронами.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие с помощью оптоволоконного дрона-камикадзе нанесли удары по пункту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники ВСУ. По данным МО, бойцы Вооруженных сил РФ в ходе разведывательных мероприятий обнаружили группу пехоты украинских войск в районе населенного пункта Катериновка. В тот момент военные ВСУ скрытно перемещались в сторону ПВД, располагавшегося в заброшенном ангаре.

Ранее расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались восемь украинских солдат.

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