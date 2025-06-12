Российские военные ударили по складам боеприпасов и производственным объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по складам боеприпасов, цехам по производству и местам хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняется, удары по объектам наносили силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерией, а также дронами.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие с помощью оптоволоконного дрона-камикадзе нанесли удары по пункту временной дислокации (ПВД) личного состава и техники ВСУ. По данным МО, бойцы Вооруженных сил РФ в ходе разведывательных мероприятий обнаружили группу пехоты украинских войск в районе населенного пункта Катериновка. В тот момент военные ВСУ скрытно перемещались в сторону ПВД, располагавшегося в заброшенном ангаре.

Ранее расчеты центра «Рубикон» уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались восемь украинских солдат.