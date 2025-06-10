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В аэропорту Нижнекамска объявлена угроза атаки БПЛА

Росавиация: в Нижнекамске, Ижевске и Кирове введены ограничения на полеты
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Кирова (Победилово) были введены ограничения на полеты. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Одновременно были сняты ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Самары и Тамбова. При этом в приложении МЧС РФ сообщается, что для аэропорта Нижнекамска объявлена угроза атаки беспилотников.

До этого сообщалось, что над Нижнекамском и Елабугой в Татарстане были сбиты украинские дроны «Бобер» и «Лютый». Отражение атак продолжается.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Ранее при ударе БПЛА ВСУ в подмосковном Раменском пострадала 75-летняя женщина.

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Атаки БПЛА на Россию
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