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Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

МО: силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера за сутки
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Телеграм-канал «Минобороны России»

Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два украинских безэкипажных катера за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, российская авиация, ударные дроны и артиллерия также поразили пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

8 июня Telegram-канал «Два майора» сообщал, что подразделения Черноморского флота РФ уничтожили украинские радиолокационные системы на газодобывающих платформах.

В мае стало известно, что в составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем.

Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты. Подразделения будут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также обеспечивать охрану российских кораблей.

Ранее морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов.

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