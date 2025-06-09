Стало известно о наступлении российских войск в Днепропетровской области

«Иди и смотри»: ВС России начали наступление в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По его словам, российские подразделения вошли в украинский регион, что стало «неприятным сюрпризом» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник канала добавил, что ВС РФ угрожают объединениям ВСУ на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области.

8 июня в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта».

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области в том числе является частью создания буферной зоны.

Ранее в Британии заявили, что РФ нанесла Украине стратегический удар, зайдя в новый регион.