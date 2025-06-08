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В Краснодарском крае отменили ракетную и авиационную опасность

МЧС: ракетная и авиационная опасность на территории Краснодарского края отменена
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Краснодарском крае отменили ракетную и авиационную опасность. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет РИА Новости.

«Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал «Отбой ракетной опасности!» … Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал «Отбой авиационной опасности!», — сказано в сообщении ведомства.

До этого о ракетной опасности предупреждали жителей Новороссийска. Мэр города Андрей Кравченко призывал местных жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Дома не стоит подходить к окнам — лучше всего укрыться в комнатах со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая).

Сообщение появилось в 12:44. Через два часа Кравченко написал об отмене угрозы ракетной опасности для жителей Новороссийска.

8 июня на территории Крыма четвертый раз за воскресенье была объявлена ракетная опасность, население призывали к бдительности. Уточнялось, что в общей сложности предупреждения от МЧС действовали около часа.

Ранее в Тульской области после атаки дронов загорелся комбинат «Азот».

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