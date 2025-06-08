Следком устанавливает обстоятельства ранения жителя Курской области в результате атаки ВСУ

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ устанавливают обстоятельства ранения 66-летнего жителя села Сухиновка Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело о теракте.

«Установлено, что 20 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района Курской области», — сказано в сообщении.

Пострадавший рассказал военным следователям, что получил осколочные ранения ноги и спины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники ведомства устанавливают причастных к преступлению, добавили в СК.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкоры рассказали о «бойне» с участием крымского десанта в Курской области.