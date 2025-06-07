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Над территорией России сбили 32 украинских БПЛА

МО: средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Российские средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что 27 беспилотников были сбиты на Курской областью, еще пять — над Орловской областью. Информации о пострадавших в результате вражеской атаки ведомство не приводит.

Всего же за минувшие сутки ПВО РФ сбили более 300 беспилотников. В акватории Черного моря также были уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью и накануне днем сбили девять украинских беспилотников в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске.

Ранее Гладков сообщил о пострадавших при атаке дрона в Белгородской области.

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