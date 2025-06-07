На западе Украины произошли взрывы

В городе Тернополе на западной части страны зафиксированы взрывы. Об этом сообщает информационное агентство «Общественное. Новости».

В настоящее время в Тернопольской области и еще в шести регионах Украины введена воздушная тревога.

Также отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупреждение о воздушной опасности действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне действующей воздушной тревоги в регионе. Подробности о характере взрывов, возможных повреждениях или пострадавших не уточняются. Местные власти пока не прокомментировали инцидент.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».