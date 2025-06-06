Политолог перечислил возможные варианты завершения конфликта на Украине

Политолог Сергей Крутаков предложил четыре гипотетических сценария завершения российско-украинского конфликта. Своим мнением он поделился в интервью kp.ru.

Первый сценарий предполагает окончание боевых действий с последующим разделением сфер влияния между двумя блоками: Россия-Китай и США-Европа.

Второй сценарий рассматривает вариант уступок России США в обмен на гарантии ненападения и отказ от поддержки Китая. В этом случае, по мнению Крутакова, возможно присоединение части украинской территории к России, но при потере части мирового влияния.

Третий сценарий предполагает косвенное вмешательство США в украинскую политику, направленное на смену политического руководства Украины через раскрытие или угрозу раскрытия информации о коррупционных схемах. Этот сценарий требует деликатного подхода, чтобы не дать повода для обвинений в координации с Россией.

«Нельзя взять и снести Зеленского и чтобы все увидели, что Трамп объединился с Путиным, чтобы дружить с Россией», — пояснил эксперт.

Четвертый сценарий основан на гипотезе о секретных переговорах между Россией и США, результатом которых может стать компромиссное решение, где Россия формально понесет некоторые потери, но достигнет основных целей своей спецоперации. Крутаков подчеркивает неопределенность ситуации и отсутствие полной информации о ходе переговорного процесса.

До этого сенатор Совета Федерации Михаил Джабаров заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запада должна прекратиться для скорого завершения конфликта.

Ранее посол США предупредил, что Трамп достиг «конца своего терпения» по Украине.