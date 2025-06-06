Силы ПВО уничтожили дрон, атаковавший Московский регион

Собянин рассказал об уничтожении БПЛА в небе над Московским регионом

В Московской области обезврежен беспилотный летательный аппарат, совершивший атаку на регион. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Обломки дрона обнаружены, на месте происшествия работают специалисты оперативных служб, проводящие расследование обстоятельств инцидента.

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в посте градоначальника, опубликованном в 18:28.

Менее часа назад российские ПВО сбили еще один БПЛА, направлявшийся к столице.

Ранним утром 6 июня мэр Москвы заявлял, что силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на город. До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Ранее Путин оценил работу над нормативной базой в части БПЛА.