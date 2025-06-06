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Путин заявил о сотнях беспилотников, засылаемых Украиной в Россию

Путин: противник сотнями засылает к нам беспилотники
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Украина засылает в Россию сотни беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет РИА Новости.

На мероприятии российский лидер указал на медленное создание нормативной базы для использования беспилотников в РФ.

«Я понимаю, что сейчас все непросто сделать. Особенно в условиях СВО и когда противник сотнями засылает к нам беспилотники», — сказал Путин.

Атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы вызвала негативную реакцию в администрации США. По информации The Atlantic, операция усилила напряженность в Вашингтоне и спровоцировала обсуждение возможного пересмотра американской поддержки Украины. Дональд Трамп, по данным источников, в частных разговорах выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, сочтя их угрозой мирному процессу. Внутри Белого дома ведутся консультации о дальнейшем курсе, включая возможное сокращение военной помощи Киеву или усиление давления на Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях.

Ранее историк рассказал, когда дроны перестанут доминировать на поле боя.

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