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Японец вдохновился примером деда-камикадзе и записался в «Ахмат»

RT: японец с позывным «Даня» записался в «Ахмат», вдохновившись примером деда
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Гражданин Японии, приехавший в Россию из Осаки, ушел на СВО в составе чеченского спецназа «Ахмат», потому что мечтал пойти по стопам деда, воевавшего против США в качестве летчика-камикадзе. Рассказ японца опубликовал RT.

«Я хочу быть самураем, как мой дедушка. <...> Он был камикадзе. Он был очень хорошим человеком, поэтому я хочу быть как он», — сообщил японский доброволец, взявший позывной «Даня».

По словам японца, его дед выжил, потому что война закончилась за три дня до его боевого задания.

До этого СМИ писали о гражданине США, который пошел добровольцем на СВО, чтобы доказать, что достоин того, чтобы стать россиянином. По словам американца, ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и падение уровня культуры, поэтому они решили переехать в Россию. Сейчас граждане Штатов учат русский язык и изучают культуру новой для них страны, а также думают, где поселиться.

Ранее стало известно об угрозах ультраправых украинцев добровольцам из ЕС.

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