Российские войска нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МО: ВС России с 31 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России за неделю с 31 мая по 6 июня нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары осуществлялись из высокоточного оружия и при помощи ударных беспилотников. Помимо объектов ВПК, были поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и запуска дронов, подчеркнули в министерстве.

В Минобороны добавили, что также российские войска нанесли удары по арсеналам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены пункты дислокации украинских и иностранных военных, отметили в ведомстве.

Из этой же сводки следует, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике. По информации министерства, боевую задачу выполнили подразделения российской группировки войск «Восток».

Ранее российские войска использовали ФАБ для удара по взводу ВСУ в ДНР.