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Следком завел дело о теракте после атаки ВСУ на Рыльск Курской области

СК: после украинской атаки на Рыльск Курской области возбуждено дело о теракте

Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело по статье о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают личности украинских военных, причастных к атаке, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время ведется работа с гражданским населением, чье имущество повреждено, а также назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба», — сказано в сообщении СК.

В ночь на 3 июня украинская армия атаковала Рыльск при помощи беспилотников. Сообщалось, что один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице около 22:50 мск и вызвал пожар. Всего повреждения получили четыре здания. В результате атаки пострадала 66-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Также врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ целенаправленно с помощью двух беспилотных летательных аппаратов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня повреждений не получила, водоснабжение нарушено не было, из людей никто не пострадал.

Ранее в Курской области подсчитали, сколько местных жителей пострадали во время вторжения ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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