Стали известны детали уничтожения целей ВСУ российским ЗРК С-300

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 уничтожает цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до подлета к территории РФ. Об этом рассказал ТАСС начальник штаба дивизиона ЗРК С-300 группировки войск «Север» с позывным «Гранит».

По его словам, работа по обнаружению и уничтожению целей идет на расстоянии до 400 км.

«Можно сказать, что мы обнаруживаем свои цели и уничтожаем их еще на подлете к государственной границе Российской Федерации», — подчеркнул военный.

«Гранит» также уточнил, что от момента пуска ракеты ЗРК С-300 до поражения цели проходит до трех-четырех минут.

Утром 6 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.