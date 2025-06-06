На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Минобороны: в Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел с 8:50 до 10:10 по московскому времени. Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили беспилотники самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве региона.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ по коммерческому объекту и частному дому.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами