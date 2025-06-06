Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел с 8:50 до 10:10 по московскому времени. Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили беспилотники самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве региона.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ по коммерческому объекту и частному дому.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.