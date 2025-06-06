Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, а у украинской армии нет возможности перейти в наступление. Об этом пишет издание Telegraph.

«Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне», — пишет издание.

Отмечается, что преимущество РФ обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в военной сфере.

4 июня министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

1 июня военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Алексеевка в Сумской области.

Позже Telegram-канал «Иди и Смотри» сообщил, что российским войскам до города Сумы осталось продвинуться всего на 20 километров.

Ранее на Украине признали успехи ВС РФ на Сумском направлении.