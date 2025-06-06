В Калуге отменили ограничения для самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил Кореняко.

Ограничения были сняты фактически в 05:51 мск.

Временный запрет на прием и отправку воздушных рейсов в аэропорту Калуги был введен Росавиацией в 00:35 мск.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета в Саратовской области.