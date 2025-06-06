Губернатор Ростовской области рассказал об отражении атаки БПЛА в регионе

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, подчеркнула глава области.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе в результате налета украинских беспилотников пострадали три человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Саратовской области рассказал о пожаре в Энгельсе.