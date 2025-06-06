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Еще несколько беспилотников сбили на подлете к Москве

Еще три БПЛА сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к Москве
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Shutterstock

Еще три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны ПВО России на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

На фоне атак беспилотников аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили прием и отправку рейсов.

До этого Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО было уничтожено шесть БПЛА, атаковавших Москву.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались с 2022 года, что совпало с началом специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что количество ударов БПЛА по России «будет возрастать».

Ранее в Рязани сообщили о налете украинских беспилотников.

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