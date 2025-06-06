На подлете к Москве сбили несколько беспилотников

Средствами противовоздушной обороны российской армии уничтожено шесть украинских беспилотников, атаковавших Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко сообщил, что временные ограничения на полеты введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.