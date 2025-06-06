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На Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России

«Страна.ua»: на Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в РФ
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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Украинские паблики заявили о взлете стратегических бомбардировщиков в России. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что в Черное море вышел носитель ракет «Калибр». Официальной информации об этом нет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что призывал президента России Владимира Путина воздержаться от ответных мер на недавние удары украинских сил по российским аэродромам.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин информировал президента США о реакции России на атаки украинских вооруженных сил. Песков добавил, что когда и каким будет ответ, зависит от решения российских военных.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.

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