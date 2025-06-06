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В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе четвертый раз за вечер объявили воздушную тревогу
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Воздушную тревогу в четвертый раз за вечер объявили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 23:39 мск.

Спустя 18 минут он сообщил об отмене сигнала опасности.

Вечером российское Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

3 июня украинская армия атаковала город Рыльск Курской области при помощи беспилотников. Один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице около 22:50 мск. В результате чего произошел пожар. Всего повреждения получили четыре здания. В результате атаки пострадала 66-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Ранее в Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия.

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