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Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Минобороны: в Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над Белгородской областью два беспилотника ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел с 12:15 до 13:00 по московскому времени. Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили беспилотники самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве региона.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ по коммерческому объекту и частному дому.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.

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