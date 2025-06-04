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Российские военные три недели противостояли ВСУ, оставшись без еды и связи

WarGonzo: военные ВС РФ три недели держали оборону в лесополосе без еды и связи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие в течение трех недель держали оборону в одной из лесополос в зоне конфликта, не имея запасов еды и связи с другими подразделениями. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на бойца 2-го стрелкового батальона 9-й бригады 51-армии Южного военного округа с позывным «Валек».

По словам мужчины, своим возвращением он сильно удивил сослуживцев, так как те считали его пропавшим без вести. Военный пояснил, что это произошло, так как еще в первый день сражений его подразделение лишилось связи с другими бойцами Вооруженных сил РФ.

«Противник нас отрезал с воздуха, <...> артиллерией. Пришлось держать оборону уже в лесополке (лесополосе. — «Газета.Ru»)», — отметил «Валек».

Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) три недели совершали атаки на позиции российских военнослужащих. Тем не менее бойцам ВС РФ удалось отступить и вернуться к товарищам, как только наступили подходящие погодные условия.

4 июня командир одного из артиллерийских расчетов в составе российских войск с позывным «Немец» рассказал, что три солдата ВС РФ спасли трехтонную гаубицу Д-30 во время атаки беспилотников ВСУ. Украинские формирования выпустили по технике не менее пяти дронов, но российские военнослужащие смогли дотащить орудие до ближайшей лесополосы.

Ранее солдаты ВС РФ угнали бронетранспортер канадского производства на глазах у украинских военнослужащих.

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