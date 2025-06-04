Марочко заявил, что российские военные начали бои за освобождение Карповки в ДНР

Российская армия начала бои за взятие под контроль Карповки в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши бойцы подошли к населенному пункту Карповка и начали бои за его освобождение», — заявил он.

3 июня Марочко сообщил, что после того, как подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль Андреевку в Сумской области Украины (граничит с Курской областью), им остается около 20 км до областного центра — города Сумы.

О взятии Андреевки министерство обороны Российской Федерации сообщило 3 июня.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщал, что российская армия активно наступает на Краснолиманском направлении, заняв обширный участок территории между Редкодубом, Липовым и начав штурм Карповки в ДНР. Военкоры также сообщали, что в настоящее время продолжается зачистка опорных пунктов ВСУ за Липовым в сторону Зеленой Долины.

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.