Ответный удар РФ по энергетике Украины после атаки на аэродромы возможен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Так он прокомментировал информацию издания The New York Times (NYT) о якобы имеющихся планах РФ ударить по энергосистеме Украины.

«Когда атаковали наши аэродромы, когда были взрывы на железных дорогах — США ничего не знали о планах Украины. Хотя поставляют им и оружие, и разведданные. А тут — все знают. Только сегодня долбанули по Запорожской области. Если с нашей стороны что и полетит, это будет правильно», — сказал он.

Военный эксперт указал, что российская сторона отказалась от ударов по украинской энергетике после разговоров президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Дандыкин отметил, что Москва соблюдала все договоренности, однако не может игнорировать их нарушение со стороны Киева.

«Все это время мы не наносили ударов по энергообъектам, но если они не понимают, наглеют — надо ведь что-то делать», — добавил он.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что отправил в ООН и лично государственному секретарю США Марко Рубио перечень нарушений Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».