На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Российская подлодка погрузилась на максимальную глубину в Японском море

ТОФ: российская подлодка погрузилась на максимальную глубину в Японском море
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Подводная лодка »Петропавловск-Камчатский» погрузилась на максимальную глубину в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» ТОФ выполнил глубоководное погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Во время погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм управления кораблем на больших глубинах.

Отмечается, что подлодка продолжила выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

До этого сообщалось, что группы защиты от беспилотников создают в составе береговых ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Защитники от БПЛА получат помповые и антидроновые ружья и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Они будут защищать береговые ракетные комплексы на огневых позициях и на марше. Нововведение возникли после анализа опыта спецоперации.

Ранее атомная подлодка «Красноярск» вернулась на Камчатку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами