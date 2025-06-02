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Силы ПВО обнаружили и сбили летевшие на Воронеж беспилотники

Гусев: на подлете к Воронежу уничтожено несколько дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько летевших на Воронеж беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется информация о разрушениях.

Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки дронов на территории области сохраняется.

1 июня сообщалось, что в Курской области после объявления в регионе воздушной тревоги работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 1 июня в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за полтора часа территорию страны атаковали 53 украинских дрона. Курскую область попытались атаковать 34 беспилотных летательных аппарата, Белгородскую — 14, Брянскую — четыре, а Орловскую — один.

Ранее Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы ПВО.

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