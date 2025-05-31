Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что комитет штабов блока НАТО более полугода планировал вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

23 мая сообщалось, что на позициях ВСУ были найдены дымовые гранаты, которые изначально предназначались для установки на бронетехнику, произведенную в странах — членах НАТО. Украинские солдаты переделали боеприпасы таким образом, чтобы их можно было сбрасывать с БПЛА.

До этого Алаудинов заявил, что целью специальной военной операции (СВО) на Украине является противодействие противникам, угрожающим безопасности России.

По его словам, в ходе СВО российская армия доказала, что НАТО далеки от той силы и мощи, которая декларировалась прежде. Командир «Ахмата» подчеркнул, что никакая техника Североатлантического альянса не способна сломить Вооруженные силы РФ.

Ранее с территории Украины вернули новую группу жителей Курской области.