ФРГ впервые со времен Третьего рейха отправила войска на территорию бывшего СССР

Германия впервые со времен Третьего рейха отправила свои войска на территорию другой страны. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журналистов, ФРГ сформировала новую 45-ю танковую бригаду, которая расположилась в Вильнюсе. В ее состав войдут 4,8 тысячи военнослужащих. Ожидается, что к концу 2025 года бригада будет оснащена 44 танками Leopard 2 и 44 боевыми машинами пехоты Puma.

«Формирование постоянной иностранной бригады в Восточной Европе представляет собой важный сдвиг в сторону Германии, которая вносит больший вклад в коллективные интересы безопасности стран-членов НАТО, при этом ожидается, что Россия сочтет расположение подразделения на территории бывшего СССР особенно провокационным», — говорится в материале.

Церемония ввода в строй Вооруженных сил Литвы 45-й немецкой бригады состоялась 22 мая. Президент республики Гитанас Науседа обратился на немецком языке к солдатам и пообещал, что Вильнюс сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

Ранее МИД Германии заявил, что Берлин стал «немного честнее» с Россией.