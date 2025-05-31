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ФРГ впервые со времен Третьего рейха отправила войска на территорию бывшего СССР

MWM: ФРГ впервые со времен нацистов отправила постоянные войска в Литву
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Mindaugas Kulbis/AP

Германия впервые со времен Третьего рейха отправила свои войска на территорию другой страны. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журналистов, ФРГ сформировала новую 45-ю танковую бригаду, которая расположилась в Вильнюсе. В ее состав войдут 4,8 тысячи военнослужащих. Ожидается, что к концу 2025 года бригада будет оснащена 44 танками Leopard 2 и 44 боевыми машинами пехоты Puma.

«Формирование постоянной иностранной бригады в Восточной Европе представляет собой важный сдвиг в сторону Германии, которая вносит больший вклад в коллективные интересы безопасности стран-членов НАТО, при этом ожидается, что Россия сочтет расположение подразделения на территории бывшего СССР особенно провокационным», — говорится в материале.

Церемония ввода в строй Вооруженных сил Литвы 45-й немецкой бригады состоялась 22 мая. Президент республики Гитанас Науседа обратился на немецком языке к солдатам и пообещал, что Вильнюс сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

Ранее МИД Германии заявил, что Берлин стал «немного честнее» с Россией.

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