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ВСУ перебрасывает резервы с румынской границы в Сумскую область

РИА: ВСУ перебрасывает пограничников с румынской границы в Сумскую область
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Stringer/Reuters

Украинских пограничников перебросили под Сумы с молдавской и румынской границы из-за наступления российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских военных структурах.

«В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли «стратегическую задачу» для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией», — сообщили источники.

Уточняется, что пограничники действуют теперь в украинских боевых порядках на территории сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны. Источники РИА Новости уточнили, что это подразделение и так несет тяжелые потери, а любые прикомандированные подразделения в украинской армии, как правило, рассматриваются в роли «пушечного мяса».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска контролируют более половины Волчанска.

Ранее военный эксперт оценил значимость продвижения российских бойцов в Сумской области.

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