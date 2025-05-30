В Госдуме объяснили последствия поставок ракет Taurus для ВСУ

Если Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus, то Европу ждет чудовищная война. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнет поставки Taurus киевскому режиму», — заявил Слуцкий.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он пояснил, что для российского руководства является очевидным тот факт, что для запуска и использования ракет Taurus необходимо прямое участие иностранных, в первую очередь, германских военных специалистов. Это, по его словам, означает прямое участие Германии на стороне Украины в вооруженном конфликте с Россией.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия в случае поставок немецких дальнобойных ракет Taurus Украине рассмотрит все опции для адекватного ответа.

Небензя добавил, что «отверточная сборка» этих ракет не делает их украинскими, и Берлин таким образом окажется глубже вовлеченным в войну с Москвой.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.