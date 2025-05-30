Стало известно о боевой обстановке в Теткино Курской области

В Курской области на направлении Теткино — Новый Путь обстановка остается напряженной. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Противник продолжает изнурительные наступательные действия малыми группами пехоты», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что украинская сторона на ежедневной основе продолжает обстрелы на разных участках государственной границы. Согласно последним данным авторов публикации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать очистные сооружения в Теткино, а также развивать наступление с севера, чтобы отрезать поселок от снабжения.

Кроме того, украинские солдаты ведут наступление на южной окраине села возле кладбища. Для снабжения живой силы к Рыжевке поступило около трех групп подкрепления. Бойцы ВСУ успели закрепить позиции и создать проходы в минно-взрывных заграждениях северо-западнее населенного пункта.

По данным канала, вдоль реки Сейм практически образовалась серая зона.

29 мая Telegram-канал «Иди и смотри» писал, что российские военные пресекли попытку прорыва украинской армии в направлении Теткино и Глушковского района. По данным авторов, группировки украинских штурмовиков были отброшены прицельным огнем артиллерии.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.