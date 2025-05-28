Британия может разместить свои воинские контингенты в Арктике

Великобритания из-за усиления военного присутствия России может разместить свои постоянные воинские контингенты в Арктике. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Daily Telegraph.

Собеседники издания пояснили, что такое предложение содержится в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, подготовленном экспертами по заказу правительства. Британские войска могут присутствовать в Арктике по такому же принципу, как в Эстонии, где в составе батальона НАТО находятся около тысячи военнослужащих королевских вооруженных сил. Предполагается, что британский контингент может быть размещен на территории Норвегии.

22 мая в посольстве России в Осло заявили, что увеличение присутствия НАТО на севере Норвегии повысит уровень военно-политической напряженности и риск эскалации в Арктике.

20 мая министерство обороны Норвегии сообщило, что НАТО создаст в заполярном норвежском городе Буде новый центр управления воздушными операциями альянса для усиления взаимодействия союзников на Крайнем Севере. Центр будет отвечать за воздушное наблюдение и проведение военных воздушных операций альянса на севере Европы.

Ранее в Норвегии заявили об активной слежке РФ за кораблями НАТО в Баренцевом море.