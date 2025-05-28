В США заявили о подготовке России к «масштабному наступлению»

Россия ведет подготовку к масштабному летнему наступлению в Донбассе. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Ожидается, что этим летом Россия предпримет масштабное наступление на восточную часть [Донбасса]», — говорится в публикации.

По информации издания, план Москвы состоит в том, чтобы «попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта, в том числе в Сумской и Харьковской областях, но в противном случае они [Вооруженные силы России] отдадут приоритет Покровску и Константиновке».

25 мая немецкое издание Bild писало, что ВС России готовятся к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, и Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум. При этом оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем, утверждают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии боевого соприкосновения.