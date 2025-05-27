Российские войска поразили объекты СБУ в Киевской области

Российские войска нанесли массированный удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, удар был нанесен 24 мая высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами. В результате также были поражены пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе населенного пункта Черноморск Одесской области и пункт временной дислокации 3-й штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в районе населенного пункта Изюм Харьковской области.

В числе прочего, как указали в Минобороны, под удар Вооруженных сил (ВС) РФ попала позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области.

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию».

27 мая Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Киева.

Ранее Зеленский призвал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине.