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В Германии узнали об ожиданиях в ЕС по выводу американских войск из Европы

Handelsblatt: лидеры ЕС ждут от Трампа объявления о сокращении войск в Европе
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Bryan Woolston/Reuters

Лидеры Европейского союза ждут от президента  США  Дональда Трампа объявления о сокращении численности войск в Европе в скором времени, что станет неприятным для них событием. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Высокопоставленные дипломаты ЕС ожидают, что американское военное присутствие будет сокращено в ближайшие месяцы, отмечается в публикации.

По словам журналистов, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пытается убедить лидеров ЕС, что данная проблема преувеличена, а подобного решения от Трампа ожидать не стоит. Однако издание утверждает, что глава правительства ФРГ только делает вид, что масштаб проблемы преувеличен.

В апреле глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон еще не принял решение по присутствию американских войск в Европе, но подготовит его, опираясь в том числе на итоги переговоров с Россией.

9 апреля агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны НАТО попросили США предупредить их в случае резкого сокращения американского военного присутствия в Европе, чтобы не «дестабилизировать оборону альянса».

Ранее стало известно о планах США вывести значительную часть войск из Сирии.

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