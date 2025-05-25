Губернатор Брянской области рассказал о жертве налета дронов ВСУ

Женщина погибла во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области по движущейся машине. Водитель получил травмы и был госпитализирован, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы атаковали FPV-дронами дорогу между селами Новые Юрковичи и Старые Юрковичи Климовского района. Под удар попала движущаяся машина. Водителя доставили в больницу с минно-взрывными ранениями, а пассажирку не спасли.

Богомаз выразил соболезнования родным женщины, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления. Он добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.

Вечером 24 мая Богомаз сообщил о налете вражеских дронов на Брянскую область.

К часу ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили над регионом 30 беспилотников самолетного типа.

Богомаз рассказал, что отражение атаки на регион продолжается, и призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности, не снимать и не выкладывать в сеть работу средств ПВО.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.