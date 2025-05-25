Боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом заявил пленный разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, передает ТАСС.

«Настроения у ребят в районе «троечки». Многие думают о СОЧ (самовольном оставлении части. — «Газета. Ru»). Очень много людей уходят. Многие отказываются выходить на позиции», — сказал пленный разведчик.

Бодейко добавил, что до последнего выхода на разведку его рота состояла из 12 человек.

Также пленный разведчик заявил, что военные ВСУ хотят пойти на Киев после завершения боевых действий. По его словам, такое решение может быть реализовано даже после заключения перемирия.

До этого Бодейко рассказал, что украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, в неофициальных разговорах называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником». По словам мужчины, такое прозвище получило широкое распространение среди бойцов из-за бессистемной и жесткой тактики командования, ведущей к огромным потерям.

Ранее в Госдуме призвали солдат ВСУ свергнуть Зеленского.