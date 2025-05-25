На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный оценил боевой дух в ВСУ

Пленный разведчик Бодейко оценил боевой дух в ВСУ на тройку
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом заявил пленный разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, передает ТАСС.

«Настроения у ребят в районе «троечки». Многие думают о СОЧ (самовольном оставлении части. — «Газета. Ru»). Очень много людей уходят. Многие отказываются выходить на позиции», — сказал пленный разведчик.

Бодейко добавил, что до последнего выхода на разведку его рота состояла из 12 человек.

Также пленный разведчик заявил, что военные ВСУ хотят пойти на Киев после завершения боевых действий. По его словам, такое решение может быть реализовано даже после заключения перемирия.

До этого Бодейко рассказал, что украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, в неофициальных разговорах называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником». По словам мужчины, такое прозвище получило широкое распространение среди бойцов из-за бессистемной и жесткой тактики командования, ведущей к огромным потерям.

Ранее в Госдуме призвали солдат ВСУ свергнуть Зеленского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами