Две страны ЕС поставили Украине старые рыболовные сети в качестве военной помощи

Yle: Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей

Швеция и Дания направили военную помощь Украине в виде старых рыболовных сетей вместо оружия. Об этом сообщает Yle.

Как отмечается в статье, эти сети применяются в зоне боевых действий в качестве защиты от российских беспилотников, поскольку с ними трудно бороться из-за высоты их полета.

«Украинские солдаты натягивают между деревьями сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — сообщает Yle.

В частности, пишет издание, Дания выделила Украине рыболовные сети на сумму €2,5 млн. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки потеряли доступ к британским водам, поэтому большинство сетей стали не нужны для рыболовецкой отрасли.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов. Инициатива связана с опасениями, что президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку Киева.

Ранее в Словакии заявили, что потребуют от Украины компенсации за оказанную помощь.