Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках над территорией России

МО РФ: силы ПВО с 13:30 по 14:50 сбили по дрону над Курской областью и Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:30 по 14:50 сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Один БПЛА был уничтожен над Курской область, второй — над Республикой Крым.

С 11:50 до 12:50 мск средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

По данным российского оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи и утра дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе сообщили, что российские оптоволоконные дроны стали неуязвимыми для ВСУ.