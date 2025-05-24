На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Освобожденные из украинского плена военные созвонились с родными

Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ позвонили своим семьям

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону со своими семьями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало кадры, на которых российских бойцы звонят домой.

«Алло, нас поменяли, Наташа, все нормально. Все, не переживай, да все хорошо. В Москве буду, перезвоню», — сказал один из военных во время разговора.

Ранее в субботу сообщалось, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военных ВСУ.

Днем 24 мая пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов ВСУ. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение в страну 307 украинских военных.

Ранее Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной шагом для укрепления доверия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами