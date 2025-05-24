Освобожденные из украинского плена военные созвонились с родными

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону со своими семьями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало кадры, на которых российских бойцы звонят домой.

«Алло, нас поменяли, Наташа, все нормально. Все, не переживай, да все хорошо. В Москве буду, перезвоню», — сказал один из военных во время разговора.

Ранее в субботу сообщалось, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военных ВСУ.

Днем 24 мая пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов ВСУ. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение в страну 307 украинских военных.

Ранее Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной шагом для укрепления доверия.