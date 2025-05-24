Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над территорией России

Силы ПВО с 11:50 до 12:50 сбили по дрону над Белгородской и Курской областями

С 11:50 до 12:50 мск средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Один дрон был уничтожен над Белгородской областью, другой — над Курской.

По данным российского оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи и утра дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Европа молчит на фоне массированных налетов украинских беспилотников по городам России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее МО РФ сообщило о сбитом самолете ВСУ.