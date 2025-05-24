Зеленский подтвердил возврат 307 украинских пленных

Зеленский подтвердил обмен пленными между РФ и Украиной в формате 307 на 307

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об успешном обмене пленными, в результате которого на родину вернулись 307 украинских военнослужащих. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Как написал Зеленский, среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

«Выражаем благодарность всем, кто участвует в этом процессе и работает круглосуточно. Наша цель — вернуть каждого из российского плена», — подчеркнул президент Украины.

Днем 24 мая пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов ВСУ. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Москва и Киев продолжат инициированный российской стороной масштабный обмен пленными военнослужащими.

Ранее российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО.