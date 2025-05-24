На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подтвердил возврат 307 украинских пленных

Зеленский подтвердил обмен пленными между РФ и Украиной в формате 307 на 307
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об успешном обмене пленными, в результате которого на родину вернулись 307 украинских военнослужащих. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Как написал Зеленский, среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

«Выражаем благодарность всем, кто участвует в этом процессе и работает круглосуточно. Наша цель — вернуть каждого из российского плена», — подчеркнул президент Украины.

Днем 24 мая пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов ВСУ. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Москва и Киев продолжат инициированный российской стороной масштабный обмен пленными военнослужащими.

Ранее российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами