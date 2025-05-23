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Пентагон передаст дела РФ, Украины и Евразии отдельному управлению

Пентагон передаст дела РФ и Украины управлению по вопросам Европы и НАТО
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Joshua Roberts/Reuters

Министерство обороны Соединенных Штатов намерено передать дела РФ, Украины и Евразии управлению, которое занимается проблемами НАТО и Европы. Об этом пишет портал Defense News со ссылкой на источники в ЕС и бывших чиновников Пентагона.

«В рамках более масштабных перестановок в политическом аппарате Пентагона управление по делам России, Украины и Евразии будет передано в ведение отдельного управления, занимающегося вопросами Европы и НАТО», — указано в статье.

Отмечается, что сотрудников подразделения, вероятно, не уволят, но статус управления будет понижен, оно перестанет быть одним из ключевых в министерстве.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт отвлекает западные страны от более важных проблем. По его словам, средства, которые Запад тратит на Киев, — «это ресурсы, которые не идут на предотвращение более катастрофической конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе». Так глава госдепа намекнул на риск вооруженного противостояния с Китаем.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США выйдут из НАТО сразу после окончания конфликта на Украине.

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